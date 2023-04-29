TEKNOFEST'te 3. gün! Çocuklar Kızılelma'ya dokunmak için sıraya girdi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST heyecanı sürüyor.Bu yıl 6'ncısı düzenlenen eşsiz festival 5 gün sürecek ve 1 Mayıs'ta sona erecek.Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknoloji ürünleri, 7'den 70'e her yaş grubundan yoğun ilgi görüyor.Bunlardan biri de Kızılelma.Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.TEKNOFEST'te sergilenen savaş uçağı, özellikle küçük çocuklar tarafından merakla ve heyecanla ilgi gördü.Yüzlerce çocuğun TEKNOFEST'te Kızılelma'ya dokunmak için sıraya girmesi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'in amacı için söylediği ‘Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' sözlerini hatırlattı.Kızılelmayı ikinci kez gördüğünü ifade eden ziyaretçi Murtaza Yıldız, şu ifadeleri kullandı:'TEKNOFEST'e katıldık tüm ürünlerimizi gördük. Özellikle Kızılelma'nın füzelerini yeni gördüm. Onlarla beraber Kızılelma tutulamaz. Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Kızımla geldim, çocuklar burada fikirlerini geliştiriyorlar. Çocukların Kızılelma'ya dokunmaları bundan 30 yıl sonra ortaya çıkacak. Selçuk Bayraktar'ın hayalleri 30 yıl sonra ortaya çıkacak. Burayı ilk adım olarak görüyorum. Burada bir tane çocuk çıkartsak yeterli.'Kızılelmaya dokunduğu için çok mutlu olduğunu belirten bir çocuk ziyaretçi, “Çok heyecanlandım. Hayaller kurdum. Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim.” dedi.Kızılelma'ya dokunduğu için çok duygulandığını ifade eden çocuk ziyaretçi Taha Berk Dilek, “Çok mutluyum ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. O anı her zaman yaşıyorum. İlk defa gördüm. Daha önce görmemiştim.” diye konuştu.