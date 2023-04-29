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Beyaz Gazete
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Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi

HDP’nin de desteklediği 7’li koalisyonun ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun minibüste yaptığı ‘mütevazılık’ tiyatrosu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın paylaşımıyla kısa sürede ifşa olmuştu. Bugün de koalisyonun bir diğer ortağı olan ve Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağını vadeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya özel uçakla geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi
Ekleme: 29.04.2023 - 15:42 Güncelleme: 29.04.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi
6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında 'Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!' demişti.

Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi

MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI

CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, ' 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!' demiş ve eklemişti:

'Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!'


Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi

'MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI; KILIÇDAROĞLU'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ise 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Bakan Varank, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı özel uçağın fotoğraf karesiyle birlikte şunları yazdı:

'THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu.'

ÖZEL UÇAKLARI SATACAĞINI VAAT EDEN MERAL AKŞENER DE ÖZEL UÇAKLA ŞANLIURFA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakları satacağını vaat eden 7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'daki seçim çalışmalarına özel uçakla gelmesi dikkat çekti.

Mütevazılık maskesi bir bir düşüyor! Tamamını satacağını vaat etmişti… Akşener de piste özel uçakla indi

Vatandaşlar, 'Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakları satacağım diyen Meral Akşener seçim çalışmaları için özel jestlerle geziyor. Akşener Şanlıurfa'ya özel uçakla gelmesi Şanlıurfa'da tepki gördü vatandaşlar Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakları satacağını vaat eden Meral Akşener kendisi neden özel uçaklarla geziyor.' diye konuştular.


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