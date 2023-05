İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festival alanındaki katılımcılara ve Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Devleti ve TOKİ Ortak Projesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile hitap etti.Başkan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;Değerli kardeşim İlham bey, işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle oldu. O da yetmedi daha sonra İlham kardeşim, Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Bununla birlikte gerek orada okulu ile camisi ile yurdu ile ve birçok konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdik. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız.Temel atma töreninin ardından, Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Pul Hediye takdimi yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanındakilere hitabında şunları kaydetti;Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.Geçen sene Bakü'de can Azerbaycanlı gençlerimizle TEKNOFEST sevincini yaşadık. Samsun'dan Gaziantep'e ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayiine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı'na, Bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan dereceye giren, projeleri ile fikirleri ile önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve TEKOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimiz bir çok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor Allah hepinizden razı olsun diyorum.Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan makamları ve halkı bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Sevgili gençler, bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Geçlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidelileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik.İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum. Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar, Şakir Zümre'ler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Evet, aynı zamanda burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktar'ları var. Varisleri değerli Cana yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş. Böyle bu işi yürüttüler. Obür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinanizm oldu. Rabbim hepimizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum.Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin alt yapısını biz kurduk. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşları ile birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla, ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz.Gençler, unutmayın biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. İşte bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer müştüsünü görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucidlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'in izinden giderek Türkiye'yi yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuru ile ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığnın müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.Sevgili gençler, ülkemizin her birinin ardında, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın teri, emeği, azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de ifade etti. KIZILELMA havalandı. Togg satışa sunuldu. Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır. Karadeniz doğal gazı hizmete alındı. Bunu hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. HÜRJET ve Atak-2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor.Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor İHA ve SiHA'ların maket olduğunu iddia ediyor. Diğeri çıkıyor TCG Anadolu'nun 2 bombalık ömrü var diyor. Kardeşlerim ne yapsalar boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden duydukları rahatsızlıkları süslü cümleleri yetmiyor.Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Bu koalisyonları çok gördük. 3 aylık, 6 aylık 1 senelik hükümetler oldu. 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı ipe sapa gelmez bir video paylaştı. Milli teknolojilerin sergilendiği şu havalimanını ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken, ABD'li şirketle görüşmek mandacılıktır.Anlaşılan Bay Bay Kemal'i ABD ziyaretinde birileri işletmiş. Allah'tan Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konunanı okumaktan ötesi olmayan biri için bu kadar nefes tutmak fuzulidir.1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetlerinin hazırladığı 13 deneyi gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun, uzayla buluşma tarihi 2023'ün son çeyreği olarak belirlendi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına Anadolu kırmızısı Togg T10X ile geldi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de TEKNOFEST'e katılıyor.Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.