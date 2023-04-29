İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: İHA ve SİHA'lara çomak sokuyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı ABD'li bir şirkete vereceğini söylemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yerli savunma sanayiisinin önemli bir projesi olan İHA ve SİHA'lara çomak soktuğunu söyleyen İnce, CHP'ye oy veren vatandaşlara da seslendi. "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olduğunu hatırlatan İnce, "Sizin oylarınızla seçilecekler. Eliniz titremeyecek mi sizin?" diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Balıkesir'de vatandaşlara hitap eden İnce, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin sözlerini değerlendirdi.
'77 KİŞİ SEÇİLDİKTEN SONRA CHP'DEN İSTİFA EDECEK'
CHP'ye gönül vermiş vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, 'Balıkesir 3'ncü sırada, Ali Babacan'ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler. Sonra pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. 77 kişi. Sizin vicdanınız buna el veriyor mu Allah aşkına? Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz ya? Eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a, Taraf gazetesinin yazarına, ey Atatürkçüler nasıl oy vereceksiniz ya? Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim ki Memleket Partisi yok. CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş oy atarım. Silivri'de Muharrem İnce CHP'nin Grup Başkanvekili olarak mücadele ederken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirlerken, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. Ey CHP'liler, benim güzel kardeşlerim, siz gidip onlara oy verecekseniz, benim size diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine vermem' diye konuştu.
'TERÖR ÖRGÜTLERİ KİMİ DESTEKLİYORSA İYİCE BAKIN'
İnce, konuşmasında, 'Saadetli, DEVA'lı, Gelecekli 77 CHP'nin listelerine koydu. Davutoğlu geçen gün açıklama yapıyor, '90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim' diyor. Yani 'CHP'ye oy vermeyin' diyor. 'Nasıl olsa garanti yerleri aldık biz' diyor. 'Seçileceğiz, ister ver, ister verme' diyor. Babacan'a soruyorlar, 'Tabanımızı CHP'ye tam ikna edemedik' diyor. 'İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye oy verir misin?' diyorlar 'Vermem' diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi, o da şüpheli. Tayyip Erdoğan'a verecek. Bakın sevgili dostlarım. Türkiye üzerine bir büyük oyun oynanıyor. Terör örgütlerinin oyuncağı olmayalım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa iyice bakın.' ifadelerine yer verdi.
'İHA'LAR, SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR'
Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın ABD'li şirkete vereceğini söylemesine tepki gösteren İnce, şunları kaydetti:
'Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor. Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndan söz veriyorum Türk milletine. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etsin. Bir CHP milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' dedi. Ben, yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var. O gazda pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum.'
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