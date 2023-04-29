Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yerini belirledi.Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.