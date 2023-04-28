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Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyon ortağı Saadet'e tepki: Milli Görüş'ü temsil etmiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun ortağı Saadet Partisi'ne tepki gösterdi. Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediğinin altını çizen Erbakan, Kandil'den Kılıçdaroğlu'na gelen destekleri hatırlattı. Terör örgütünün seçim kampanyası yaptığını söyleyen Fatih Erbakan, "PKK elebaşları açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istiyor." dedi.

Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyon ortağı Saadet'e tepki: Milli Görüş'ü temsil etmiyor
Ekleme: 28.04.2023 - 23:59 Güncelleme: 29.04.2023 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyon ortağı Saadet'e tepki: Milli Görüş'ü temsil etmiyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde atılan her adımı desteklediklerini söyleyen Erbakan, 'Yüzde 5-10 oranında parçaları dışarıdan geliyor diye eleştiriliyor. Bunlar zaman içinde yüzde 100'e gelecek. Bunlar son derece yanlış eleştiriler. Savunma sanayii de yüzde 20'lerde başladı şu an yüzde 80'lere geldi.' dedi.

Savunma sanayiine yönelik eleştirile değinen Erbakan, 'Togg'un yüzde 100 yerli olmasına yöneik de çalışmalar yapılıyor. TCG Anadolu için iki bombalık ömrü var demeleri akıl mantık dışı. İHA'lara dokunacağız demek de 'İktidar gitsin nasıl giderse gitsin' mantığıdır. Savunma sanayiine yapılan eleştiriler mantık dışı.' ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyon ortağı Saadet'e tepki: Milli Görüş'ü temsil etmiyor

'SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞ'Ü TEMSİL ETMİYOR'

Saadet Partisi'nin bulunduğu siyasi konum itibariyle Milli Görüş'ün temsilcisi olmadığını belirten Fatih Erbakan 'Milli Görüş'ün temsilcisi olmadığını Yeniden Refah Partisi'ni kurduğumuzdan beri ifade ettik. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin kurulma gerekçesi ve gerekliliği buradan çıkıyor ve yaşanan gelişmeler de bizi haklı çıkartıyor. Yüzüne gözüne çamur sürüp namaz kıldığını iddia eden adam gibi şu yaptıklarının karşısında hala ben Milli Görüş'ü temsil ediyorum, nasıl temsil ediyorsunuz ya?' şeklinde konuştu.

'PARTİ TABANI BU DURUMDAN RAHATSIZ'

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

Tabii teşkilatlarını, tabanını, seçmenini bir yere koyuyorum. Onlarında çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyorum bu son durumdan. Ama yönetici kadrosu böyle bir yolun içerisinde. Hep söylediğim rahmetli Erbakan Hocan'nın bir örneği vardı. Derdi ki; Bir adam görseniz yüzüne gözüne çamur sürerken ne yapıyorsunuz deseniz. Ya ben namaz kılıyorum derse adama dersiniz ki, ya böyle namaz mı kılınır. Namazın nasıl kılınacağı Peygamberimiz (S.A.V) göstermiş. Bunun şartaları var farzları var. Bunları yerine getirirsen namaz kılmış olursun. Herkes kafasına göre bir şey yapıp namaz kılıyorum diyemez. Şimdi Saadet Partisi'nin de Milli Görüş'ü temsil ediyorum demesi buna benziyor.

CHP zihniyetinin iktidara gelmesi, CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için bütün gücünüzle seferber olmuşsunuz. Genel merkezinize Kılıçdaroğlu'nun posterini asıyorsunuz, diğer 7'li masaların ortaklarında yok bir tek Saadet Partisi'nin genel merkezinde var.

Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyon ortağı Saadet'e tepki: Milli Görüş'ü temsil etmiyor

'PKK ELEBAŞLARI AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTİYOR'

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den destek geldiğini hatırlatan Erbakan şunları kaydetti:

'HDP'ye bakanlık verelim mi diye CHP ve İYİ Parti tartıştı. HDP'nin ajandası Türkiye'nin bölünmesi. CHP de bunu kabul etmiş.Terör örgütü seçim kampanyası yapıyor. PKK elebaşları açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.'

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