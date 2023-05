Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitingine kazandıran ceketi ile çıktı

Türkiye'de kritik süreç yaklaşıyor...An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 15 gün kaldı.Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretleri sürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Teknofest buluşmasının ardından bir sonraki durağı İzmir oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitinginde coşkulu kalabalığa hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge kendisiyle özdeşleşen 'kazandıran ceket' ile çıkması dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. Fakat bugün İzmir'deyiz. Muhteşem bir kalabalık var çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.İstanbul Yeşilköy'de bugün 365 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal ne görüştü. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız?Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan kurtaramadın.TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım. Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak, siz. Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın.Bakın 7'li masa değil ha 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi? Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek."Bu milletten LGBT'ci çıkmaz"Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan.Biri LGBT'nin başımın üstünde yeri var diyor. Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Her biri ayrı telden çalıyor. Kimse kendi ayağına, ayakkabısına sahip çıkmıyor. Ama merak etmesinler milletimiz 15 gün sonra mesajını bunlara verecek.21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün sınırlandırılmasına izin vermedik. Tam tersi bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrarlanmaması için nice sessiz devrimi hayata geçirdik. Siz bakmayın kimilerinin ülkeyi geriye dönme sevdasına, o eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Ülkeye kazandırdıkları hiçbir eser olmayan çapsızların son çırpınışları bunlar."İzmir'in kentsel dönüşümünü yine biz tamamlayacağız"Deprem riski olan İzmir'in kentsel dönüşümünü yine biz tamamlayacağız. Bunlardan bir şey olmaz. Şehrin diğer alt yapı sorunlarını çözmek de inşallah bize nasip olacak. Asıl sorumlular sadece gelir gülüşürler, şehri sıkıntılarıyla baş başa bırakır giderler. Bunlar yapmak için değil, yıkmak ve kandırmak için söz veriyor.Eksiklerimiz vardır, insanız ama söyleyip de yapmadığımız olmadı. Bunların şahidi sizlersiniz. Bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir. Biz gece gündüz çalışırken 7'li masanın bu şehrin insanlarına tıpış tıpış oy vereceksin dediler. Aralarında PKK'nın adayı var, bir tek sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, bunları sandıkta darmadağın eder.İzmir'in dağlarında açan çiçeklerin babalarının malı sananlara verilecek en güzel cevap sandıkta kendi iradenize sahip çıkmanız demektir. Tercihini özgürce kullanmak demektir. 14 Mayıs her türlü farklılığın ötesinde ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünenlerin Türkiye Yüzyılı etrafında toplandığı bir seçim olacaktır."Cudi'de Gabar'da bu teröristleri gömdük mü?"Biz bu azmin temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta sizin desteğinize talibiz. Cudi'de Gabar'da bu teröristleri gömdük mü? Allah'In izniyle daha da temizleyeceğiz. Ama bay bay Kemal, Selo'yu hapisten çıkaracakmış. Gelince bunları çıkaracağız diyor. Hatta bebek katili Apo'yu da çıkaracakmış. Kardeşlerim bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermemiz lazım.Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz getiriyoruz. Yatırımların yarım kalmaması, geleceğinizin tehlikeye girmemesi için 14 Mayıs'ta kararınızı iyi düşünmeniz gerekiyor.