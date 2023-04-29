Başkan Erdoğan İzmir'de tarihi kalabalığa seslendi: Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Kandil ile pazarlık' tepkisi!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok projelerin açılışını yapmak üzere İzmir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti ve 'Durmak Yok' mesajını tarihi kalabalığa verdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle parlamento içinde Bay Bay Kemal gibi onların uzantılarıyla görüşmeler yapmadık. Bay Bay Kemal ne görüştün? Şunu bir açıklasana... 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Öyleyse kalan 2 haftada durmak yok yola devam mı? Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.Biz İzmir'e ne gerekiyorsa yaptık. Sen İzmir'i çöpten, çukurdan kurtaramadın Bay Bay Kemal.Dün Hasan Tahsin'in tabancayla yürüttüğü mücadele, bugün Kızılelma, TCG Anadolu, Altay'la, Atak'la devam ediyor. Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Dedik ki finali burada yapalım.Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Her dönem olduğu gibi bugün de karşımıza birileri çıktı. Bugün de 9'lu masa olarak arz-ı endam eyledi. Bu masadan ne çıkar? Bay Bay Kemal bulduğu herkese Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hediye ediyor. Böyle devlet yönetilir mi? Bu millet bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek.Biri tefecilerden '300 milyar dolar buldum getireceğim' diyor. Bay Bay Kemal bıktık artık bu yalanlardan. Bulduysan bu parayı al getir. Sen getirdin de neden getirdin mi diyoruz?Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmeti siyaseti yaptık. Kimsenin hakkının çiğnenmesine, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların bir daha tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimleri hayata geçirdik. Artık o eski Türkiye geride kaldı.Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var. Bu kibir masasını İzmir sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir bu masayı sandığa gömer.14 Mayıs Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine, güvenliğini terör örgütlerine dış siyasetini emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır. Evet 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği yere çıkarma azmini seçimi olacaktır.İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğalgaz getiriyoruz.