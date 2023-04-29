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Başkan Erdoğan ilk uzay yolcusunu açıkladı: Alper Gezeravcı gidecek! Tuva Cihangir Atasever yedek!

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'te uzaya gidecek ilk ismi açıkladı. Erdoğan, "İki uzay yolcumuzu belirledik. Alper Gezeravcı gidecek, Tuva Cihangir Atasever yedek olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ilk uzay yolcusunu açıkladı: Alper Gezeravcı gidecek! Tuva Cihangir Atasever yedek!
Ekleme: 29.04.2023 - 13:08 Güncelleme: 29.04.2023 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ilk uzay yolcusunu açıkladı: Alper Gezeravcı gidecek! Tuva Cihangir Atasever yedek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in üçüncü gününde İstanbul Havaliman'ında önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Bu ülkenin gençleri olarak davayı sizler omuzlayacaksınız. Fatih'in, Yavuz'un Abdülhamit'in, Mustafa Kemal'in ruhunu sizler şad edeceksiniz. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek, Türkiye'ye yeni Nobel'ler kazandıracak bilim insanları görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, başarıya ulaştığını görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek. Tuva Cihangir Atasever yedek olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan ilk uzay yolcusunu açıkladı: Alper Gezeravcı gidecek! Tuva Cihangir Atasever yedek!



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