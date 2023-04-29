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Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Konya ve Kayseri’de gerçekleştirdiği mitinglere katılımın az olmasıyla hüsrana uğrayınca, Denizli mitingini sağanak yağışı öne sürerek iptal etti. Rotayı Erzurum’a çeviren Akşener’in meydanda bir avuç partiliye seslendiği görüntüler, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’ın “Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız” sözlerinin adeta sağlaması oldu.

Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Ekleme: 29.04.2023 - 10:13 Güncelleme: 29.04.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri meydanlara indi. Her defasında partisinin oy oranındaki yükselişten dem vuran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile mitinglere çıktı. HDP ile aynı masaya oturmam diyen Akşener'in HDP'nin aday çıkarmayarak denkleme eklenmesine ses çıkarmaması, 6'lı masayı terk edip geri dönmesi, partideki FETÖ'cü yapılanma iddiaları ve partinin ağır toplarının istifaları İYİ Parti'nin oy oranlarındaki düşüşün anketlere yansıttı.

KONYA VE KAYSERİ'DE HÜSRANA UĞRADI
Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meydanı dolduramadı. Meydandaki boşluk alanlar objektiflere yansıdı. Konya'nın ardından bu kez de Kayseri'de miting yapan Akşener, miting için çok dar bir alan oluşturulmasına rağmen bu alanı da dolduramadı. Türkiye'nni ikinci en büyük meydanı olan kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda havadan çekilen fotoğraflar, İyi parti mitingine olan katılımı açık ve net ortaya koydu. Konya ve kayseri mitinglerinde hüsrana uğrayan Akşener Denizli mitingini ise sağanak yağışı mazeret göstererek iptal etti.

Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı

ASIL ŞOKU ERZURUM'DA YAŞADI
Konya ve Kayseri'de umduğunu bulamayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli mitingini ise iptal etmesinin ardından rotayı Erzurum'a çevirdi. Meydanda bir avuç insana hitap eden Meral Akşener'in mitinglerine olan ilgisizlik sosyal meydanının da gündemine oturdu. Erzurum'da 150-200 kişilik bir gruba hitap eden Akşener'in mitinglerindeki bu görüntüler, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın 'Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız' sözlerini akıllara getirdi. Her fırsatta partisinin oy oranındaki yükselişten bahseden Meral Akşener'in hüsrana dönen mitingleri, Aytun Çıray'ın sözlerini adeta teyit etti.

'PARTİYİ FETÖCÜLER ESİR ALDI'
İstifaların ardı ardına yaşandığı İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının ardından Akşener'in grup konuşmalarını yazan grup danışmanı Hasan Sami Özvarinli'de istifa etmişti. Özvarinli FETÖ'nün İYİ Parti'yi teslim aldığını belirterek, partideki tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu açıklamıştı. 6'lı masayı terk edip sonra tekrar geri dönen Meral Akşener'in HDP ile aynı masaya oturmam deyip gizli ittifakına sesiz kalması da İYİ Parti'ye puan kaybettirdi.

Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
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