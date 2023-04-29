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Beyaz Gazete
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AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı CIA ile yakın çalışan ABD'li Sierra Nevada (SNC) şirketine peşkeş çekeceğini ilan etmesine ve İHA/SİHA karşıtı çıkışlarına vatandaşlardan büyük tepki gelirken, AK Parti'nin hazırladığı ve, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." mesajı ile paylaştığı reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.

AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!
Ekleme: 29.04.2023 - 23:27 Güncelleme: 29.04.2023 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edeceğini ve bölgeyi uzay-havacılık üssü yapma kisvesi altında CIA ile işbirlikleri geliştiren ABD'li Sierra Nevada (SNC) şirketine peşkeş çekeceğini ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde vaadine vatandaşlardan büyük tepki geldi.

SNC şirketinin ABD Hava Kuvvetleri, NASA ve ABD Ordusu Tıbbi Malzeme Kurumu gibi önemli kuruluşlarla anlaşmalar yaptığı biliniyor. SNC şirketinin ayrıca CIA ile çalıştığı da ifade ediliyor.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

7'li koalisyonun İHA/SİHA karşıtı mesajları Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi ile iyice ön plana çıkarılırken, AK Parti'nin hazırladığı ve sinema filmlerini aratmayan yeni reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.

AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!

"ARTIK ANNELER AĞLAMIYOR, GÖĞÜSLER GURURLA DOLUYOR"

AK Parti sosyal medya hesabından, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarıiftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor." mesajıyla reklam filmini paylaştı. Kahraman Türk ordusunun terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapan film, İHA/SİHA'ların da Türk ordusuna nasıl yarar sağladığını gözler önüne koyuyor.

AK Parti sosyal medya hesabındaki mesajında, "Güven ve istikrar için doğru zaman, Türkiye Yüzyılı için doğru adam." ifadelerini de kullanıyor.

AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap!
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