Şentop, mevkidaşlarını Togg ile Meclis'e getirdi

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Şakıyev, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu nedeniyle, Meclis'e geldi. Meclis başkanları, Şentop'un kullandığı makam otomobili Togg ile Meclis'e giriş yaptı. Girişte, gazetecilere konuşan Meclis Başkanı Şentop, 'Başkanlarımız ile beraber geldik. Aslında araba hakkında bilgi sahibiler. Haberler oldu; ama bizzat görmek ve denemek başka bir şey. Arzu ederlerse Meclis'te deneyebilirler. Çok farklı ülkelerde, kısa sürede yaygın bir şekilde kullanılacak Togg' dedi.Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, 'Çok güzel çok rahat, bu güzel binaya Mustafa Bey'in rehberliğiyle buraya gelmek. Sayın İlham Aliyev'e hediye verildi. Artık araba Azerbaycan'da da olacak' diye konuştu.Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev de 'Araba da güzel, arabacımız da güzel. Çok beğendik' ifadelerini kullandı.Şentop ve konuk meclis başkanları, genel kurul öncesi aile fotoğrafı için poz verdi.