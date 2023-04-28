PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama geldi. AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi gerektiğini defalarca belirten terör örgütü, umudunu son olarak HDP'nin katıldığı 7'li koalisyona bağladı. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Karayılan'ın benzeri söylemleri, HDP'li Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Pervin Buldan gibi isimler de sık sık dile getiriyor.Terör örgütünün sözde en üst yöneticilerinden biri olan Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organı Fırat Haber Ajansı'na konuştu. Karayılan, 'Biz Türkiye'yi bölmek değil; biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz.' dedi.Terör elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için de özgürlük vadetti. Karayılan, 'Önder Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir.' ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu bilinen HDP ile ilgili de konuşan Karayılan, bağları olmadığını öne sürdü. Terörist elebaşının açıklamaları ile HDP'li isimlerin açıklamalarının birebir benzediği ortamda bu sözler iki yüzlülük olarak yorumlandı. Ayrıca HDP'nin seçim beyannamesindeki özerklik, kayyum uygulamasının kaldırılması, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi gibi maddeler yer alıyor. Bu maddeler terör örgütü PKK'nın da beklentileri arasında yer alıyor.Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Sabri Ok, Duran Kalkan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Mustafa Karasu, 7'li koalisyona destek vermiş, AK Parti ve MHP'nin seçimi kaybetmesinin kendileri için varlık sebebi olduğunu açıklamıştı.