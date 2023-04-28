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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız

Terör örgütü PKK elebaşlarından açıklamalar gelmeye devam ediyor. 7'li koalisyona destek açıklamaları yapan PKK, özerklik ve terörist başı Öcalan'a özgürlük talebini de ortaya koydu. Örgütün sözde en üst yöneticilerinden Murat Karayılan, "Biz Türkiye’yi bölmek değil; biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye’yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz." dedi.

PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız
Ekleme: 28.04.2023 - 15:57 Güncelleme: 28.04.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız
Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan da 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama geldi. AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi gerektiğini defalarca belirten terör örgütü, umudunu son olarak HDP'nin katıldığı 7'li koalisyona bağladı. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'de yeni dönemde özerklik hedeflediklerini, bebek katili Abdullah Öcalan'ı da özgür bırakacaklarını söyledi. Karayılan'ın benzeri söylemleri, HDP'li Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Pervin Buldan gibi isimler de sık sık dile getiriyor.

'TÜRKİYE'DE ÖZERKLİK İLAN EDECEĞİZ'

Terör örgütünün sözde en üst yöneticilerinden biri olan Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organı Fırat Haber Ajansı'na konuştu. Karayılan, 'Biz Türkiye'yi bölmek değil; biz Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyet sistemi içerisinde Kürtlerin de özerklik sistemiyle gönüllü birliğini kurmak istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz.' dedi.

'ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜK VAKTİ GELDİ'

Terör elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için de özgürlük vadetti. Karayılan, 'Önder Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

HDP İLE PKK'NIN DİLİ AYNI AMA BAĞLARI YOKMUŞ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu bilinen HDP ile ilgili de konuşan Karayılan, bağları olmadığını öne sürdü. Terörist elebaşının açıklamaları ile HDP'li isimlerin açıklamalarının birebir benzediği ortamda bu sözler iki yüzlülük olarak yorumlandı. Ayrıca HDP'nin seçim beyannamesindeki özerklik, kayyum uygulamasının kaldırılması, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesi gibi maddeler yer alıyor. Bu maddeler terör örgütü PKK'nın da beklentileri arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE CEMİL BAYIK, MUSTAFA KARASU, BESE HOZAT, DURAN KALKAN VE SABRİ OK 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK VERMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Sabri Ok, Duran Kalkan, Bese Hozat, Cemil Bayık ve Mustafa Karasu, 7'li koalisyona destek vermiş, AK Parti ve MHP'nin seçimi kaybetmesinin kendileri için varlık sebebi olduğunu açıklamıştı.

PKK elebaşı Murat Karayılan'dan küstah sözler: Türkiye'yi dönüştürüp, özerklik kuracağız

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