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Memura kira ve lojman desteği! Memura yaşadığı şehre göre destek

Büyükşehirlerdeki memurların şartlarının iyileştirilmesi için düğmeye basıldı. Metropollerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ödenip kira yardımı yapılacak. Lojman yapımı da gündemde.İşte büyükşehirlerde çalışan ve yaşayan memurlarla ilgili atılacak adımlara ilişkin detaylar...

Ekleme: 28.04.2023 - 10:35 Güncelleme: 28.04.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Memura kira ve lojman desteği! Memura yaşadığı şehre göre destek
Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarının durumunun düzeltilmesi için düğmeye basıldı. Memurlara büyükşehir tazminatı, kira yardımı ya da lojman gibi destekler sağlanması planlanıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde 'İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız' vaadi yer aldı.

Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı.

KAÇIŞ BAŞLADI

Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu.

Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor.

Öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan memura ek ödemeler yapılıyordu.

Memurun rahat nefes alması için seçimden hemen sonra metropollerde yaşayan memura dönük benzer ödemeler metropollerde çalışacaklar için de getirilecek.

Memura büyükşehir tazminatı ödenecek. Ayrıca kira yardımları yapılacak.

Öğretmen, polis gibi meslek grupları için lojman olanağı tanınması da çalışmalar arasında yer alıyor.

DENGESİZLİK BİTECEK

AK Parti kurmayları, 'Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Örneğin 15 bin lira maaşla küçük bir ilde geçinebilirken, tayini çıkıyor İstanbul'a. Gitmeme gibi bir lüksü yok. Böyle olunca da yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizlik ortadan kaldırılacak' dedi.


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