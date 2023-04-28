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Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST 2023'de açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi gösterdi. Varank, "Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz
Ekleme: 28.04.2023 - 15:09 Güncelleme: 28.04.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz

'ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARINA BEN DE TOGG'LA KATILDIM'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST 2023'ün açılışında konuştu. Yerli ve milli otomobil olan Togg'a gençlerin ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Varank, 'TEKNOFEST yarışmalarını yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Yarışmacılarımızın heyecanını siz gençlerimizle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldık. Projeleri yerinde izleyerek sizlerin heyecanına ortak olduk. TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarına ben de Togg'la katıldım.Baktım ki gençlerimiz de bunu bekliyormuş, anahtarına yarışmak isteyenler, 'Bırak park edelim' diyenlerden anladım ki gençler Togg'u çok sevmiş. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her geçen yıl artıyor. 41 ana, 102 alt kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede 50 katlık bir artıştan bahsediyoruz' dedi.

'BU SENE ÖN ELEME AŞAMASINI GEÇEN GENÇLERE 30 MİLYONUN ÜZERİNDE MALZEME DESTEĞİ SAĞLADIK'

Ödül almaya hak kazanan yarışmacılara 13 milyon lira verileceğini belirten Bakan Varank, 'Gençlerimiz sağlıktan eğitime, tarımdan biyoteknolojiye, dikey inişli robottan karma sürü robotlara birçok alanda yarıştılar, önemli işlere imza attılar. Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyonun üzerinde malzeme desteği sağladık. Ödül almaya hak kazanan takımlara 13 milyon liralık ödülü vereceğiz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST rekorlarla devam ediyor. Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce geleceğe dair biz de çok farklı bir umutla bakabiliyoruz. Bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyoruz. Biz gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizi inşallah geleceğe çok farklı umutlarla taşımış olacağız. Eğer biz TEKNOFEST sayesinde bir arkadaşımızın bile kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olabiliyorsak o bizim için en önemli payedir, rütbedir. Hayal nedir, umut nedir, gelecek nedir, bunların cevabını bulmak için sizlerle birlikte TEKNOFEST'teyiz' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz

'BAYRAĞI TAŞIMA SIRASI SİZ DEĞERLİ GENÇLERDE'

Konuşmasında gençlere hitap eden Varank, 'Hayallerinizi gerçekleştirmek için her türlü imkanı sizlere sunmak için sizlerle buradayız. Atalarımız hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediler, onların hayallerinin karşısında kimse duramadı ve onlar başardılar. Bayrağı taşıma sırası siz değerli gençlerde. Şu tabloya bir bakın, Türkiye'nin yarını, geleceği işte burada. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek TEKNOFEST kuşağı burada. İşte TEKNOFEST kuşağı, hayal eden, umut eden, kendine inanan sapasağlam bir gençlik karşımızda. Dünya artık yeni bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönem pek çok değişikliğe gebe. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılan küçük ülke mi olacağız? Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel vatanımızı her bir adımla ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE OLARAK ASLA YERİMİZDE SAYAMAYIZ'

Kendi uydumuzu, İMECE'yi uzaydaki gözümüz olmak üzere uzaya fırlattık. Bugün artık milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket ve girişimcilerimiz var. Türkiye'nin ürettiği teknolojiler, ürünler hepsi bizim için gurur kaynağı. Geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz, Türkiye olarak asla yerimizde sayamayız' dedi.

Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi! Başka ülkelere peşkeş çektirmeyiz

'ATATÜRK HAVALİMANI'NI ABD'Lİ ŞİRKETLERE PEŞKEŞ ÇEKECEĞİNİ İLAN ETTİ'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine de değinen Bakan Varank, 'Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar çaba gösterirseniz bu ülke o kadar daha fazla ileriye gider. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ile ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almamızı sağlayacağız. Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor; İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 'Baykar'a dokunacağız' diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?' şeklinde konuştu.


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