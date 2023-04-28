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Karabağ'dan Başkan Erdoğan'a selam: O Türk dünyasının lideri

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından 30 yıl önce köylerinden göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlılar yeniden ayağa kaldırılan "Akıllı Köy"lerine geri dönüyor. Zengezur Koridoru güzergahında bulunan Zengilan Bölgesi'nde bu konseptle sıfırdan 1 yıl 1 ayda inşaa edilen 86 aile ve 420 kişinin yaşadığı Ağalı Köyü sakini Frengiz Selimova (60) da bu kişilerden biri. 31 yaşında ağlayarak terk ettiği toprağına kavuşan Selimova, "Buraları şehitlerimiz için yeniden ayağa kaldırmalıyız" derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da evinde ağırlayarak teşekkür etmenin en büyük arzusu olduğunu dile getiriyor. "Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir" diyen Selimova, "Allah'tan arzu ederim ki seçimleri tekrar kazansın" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Karabağ'dan Başkan Erdoğan'a selam: O Türk dünyasının lideri
Ekleme: 28.04.2023 - 09:40 Güncelleme: 28.04.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Karabağ'dan Başkan Erdoğan'a selam: O Türk dünyasının lideri
Azerbaycan'ın Zengilan bölgesindeki Ağalı köyü sakinleri 1992'de Ermenistan'ın işgali sonrası terk etmek zorunda kaldıkları köylerine, 2020'de Azerbaycan ordusu tarafından köyün işgalden kurtarılmasından sonra geri döndü. Geçtiğimiz yıl eylül ayında 1 yıl 1 ay süren inşaası tamamlanan köyde yaşam başladı.

86 aile, 420 kişinin yaşamaya başladığı köy 'Akıllı Köy' olarak dizayn edildi. Öyle ki köyün elektrik ihtiyacı hemen yanında Hekeri Nehri üzerine, dünyada 7 tane bulunan Alman yapımı burgu şeklindeki 'Arşimed Türbini' olarak adlandırılan su türbini sayesinde karşılanıyor.

AİLE SAYISI HEDEFİ 350

10 binin üstünde fidan dikiminin yapıldığı akıllı köyde, ibadethane, terzi, banka şubeleri, sosyal tesisler, sağlık ocağı, anaokulundan 11'inci sınıfa kadar eğitim ihtiyacını karşılayabilen dijital sistemlerle donatılmış 96 öğrencinin okuduğu, 14 öğretmenin hizmet verdiği okul da inşa edildi. Okulun girişine, 1992 yılında Ermenistan işgali nedeniyle terk edilen köy okulundan kalma okul zili takılı vaziyette.

Okulda yıl sonuna kadar 350 öğrenci, köyde de yıl sonuna kadar 86 olan aile sayısının 350'ye çıkarılması hedefleniyor. İlk etapta köye gelmek isteyen Azerbaycan vatandaşlarına öncelik tanınırken, evler dahil olmak üzere, elektrik, su gibi hizmetler devlet tarafından finanse edilmiş vaziyette. Ailenin nüfusuna göre tek katlı veya dubleks dizayn edilmiş köy evleri köye gelen yerleşimcilere teslim ediliyor.

Karabağ'dan Başkan Erdoğan'a selam: O Türk dünyasının lideri

KÖYÜMÜZ RÜYALARIMIZA GİRİYORDU

Akıllı köyde yaşamaya başlayan 420 kişi arasında Frengiz Selimova(60), torunları ve çocukları da bulunuyor. 31 yaşına kadar Ağalı Köyü'nde ikamet ettiğini söyleyen Selimova, 28 yıl boyunca işgal nedeniyle köyünden uzakta kaldığını, ağlayarak terk etmek zorunda kaldığı köyün hep rüyalarına girdiğini dile getirdi. Köyün son halinden çok memnun olduklarını dile getiren Selimova, 'Buraları şehitlerimiz için yeniden ayağa kaldırmalıyız. Mağaza var, mektep var. Yaşamak için her şey var. Toprağımızı da ekebiliyoruz' diye konuştu.

'SEÇİM OLSA OYUMUZU ONA VERİRDİK'

Türkiye'nin kendilerine yoldaş olduğunu söyleyen Selimova, 'Kardeş kardeşin her zaman arkasındadır. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ederim. Bize çok destek oldular. Arzu ederdim ki kendisiyle yüz yüze görüşüp teşekkür edebileyim. Onu burada ağırlamak isterim' derken, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de düşüncelerini paylaştı. 'Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir' diyen Selimova, 'Allah'tan arzu ederim ki seçimleri tekrar kazansın. Ondan başka bir lider tanımıyorum' ifadelerini kullandı.

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