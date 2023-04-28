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Başkan Erdoğan gençlere seslendi! İşte Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesi

Akkuyu NGS dün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla açıldı. Santrale nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu nükleer kimliğine de kavuşmuş oldu. Başkan Erdoğan bugün yaptığı paylaşımla gençlere seslenerek Akkuyu'nun 60 yıllık hikayesini anlattı.

Başkan Erdoğan gençlere seslendi! İşte Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesi
Ekleme: 28.04.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.04.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan gençlere seslendi! İşte Akkuyu NGS'nin 60 yıllık hikayesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Akkuyu NGS'nin 60 yıllık sürecini gençlere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sevgili genç kardeşim, Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.

Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere;

Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı.

70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan Nükleer Santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.

Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik.

Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.

Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak.

Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz.

Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.
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