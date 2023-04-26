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Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
Ekleme: 26.04.2023 - 09:01 Güncelleme: 28.04.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
Türkiye dev bir eser daha kazandı...

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden ulaşım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten Yüksek Hızlı Tren (YHT), ulaşım ve konfor açısından sıklıkla tercih ediliyor. Artan talep doğrultusunda yeni hızlı tren hatları da faaliyete alınıyor.

Hizmete girdi

Ülke genelinde hızlı tren ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla yapımına başlanılan Ankara- Sivas YHT Hattı bugün devreye alındı.

Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi paylaştı

Rahatsızlığı nedeniyle açılış törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara- Sivas YHT Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

'Milletimize hayırlı olsun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun.

8 istasyon bulunuyor

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

En uzun demir yolu viyadüğü

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor.

Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk yerli ray kullanıldı

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı.

138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

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