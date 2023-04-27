Yunanistan'da ANKA-3 alarmı: Çok sayıda SİHA almalıyız | Çok konuşulacak itiraf!

Yunan basını Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri mercek altına aldı.' Türkiye'nin ANKA-3'Ü yerde taksi testleri yapıyor ve ilk uçuşunu Mayıs ayında yapacak' denilen haberde, 'bu bir istisna değil' ifadeleri kullanıldı.ANKA-3'ün bu testinin ana hedefleri arasında uçak sistemlerinin performansının ve davranışının havaalanı ortamında güvenli kalkışlara, inişlere ve yer manevralarına dönüştürülebileceğini göstermesi olduğu belirtildi.Bunun ilk uçuş öncesi son test olduğu belirtilen haberde, ANKA-3'ün kuyruksuz bir düzenek olduğunu ve farklı avantajlara sahip olduğu belirtilidi.İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem'in sözlerine yer verilen haberde, uçağın ciddi bir taşıma kapasiesi olduğu ve 44 bin feete kadar çıkabilidği ve 40 bin feette görev yapabildiği belirtildi.ANKA-3'ün üzerine konulan diğer elektronik sistemler ile havadan karaya ve havadan havaya taarruz için mühimmat kullanabileceği ifade edildi.ANKA-3'ün Milli Muharip Uçak, HURJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak harekatlarda kullanılabilmesi durumunu 'Yunanistan'a karşı tehdidi yükselten yeni Türk ANKA-3 insansız savaş uçağı geliyor' denildi.Türkiye'nin savunmadaki kabiliyetlerini geliştirmesinden endişelenildiği açıkça belirtilen haberde Atina hükümetine uyarılarda bulunuldu. Yunanistan'ın bir yandan stratejik ve taktik düzeyde antidrone sistemleri ile zırhlanmaya devam ederken çok sayıda SİHA satın alma işlemini de sürdürmesi gerktiği belirtildi.