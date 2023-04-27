Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti'nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çiftçilere...

Gençlerden emeklilere, kadınlardan çiftçilere kadar birçok kesime sosyal destek sağlayan AK Parti hükümeti yeni dönemde de her kesimin cebine olumlu yansıyacak adımlar atmayı planlıyor. 14 Mayıs seçimleri için il il dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşla buluşmalarında yeni dönem müjdelerini sıralıyor.Başkan Erdoğan, gençlik kartı uygulamasını duyurarak, 'Kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz.' demişti.Başkan Erdoğan, 'Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgelerini kullanacağız. Genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız' ifadelerine yer vermişti.Başkan Erdoğan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ifade etmişti. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ni devlet ödeyecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, 'Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz' demişti.İlk olarak İstanbul'da başlayacak ve daha sonra Tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracak 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili Başkan Erdoğan 'Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela, diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.' müjdesini vermişti.Başkan Erdoğan: Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecekYine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.AK Parti Seçim Beyannamesi'nde Çalışma Hayatı-Sosyal Güvenlik başlığında, çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin vurgusu dikkat çekiyor ve şu ifadeler yer alıyor:Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz.Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız.Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.Kayıtdışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz.Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız.Bugün de; Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 milyar liralık faturanın 4,5 milyar lirasının bakanlık tarafından karşılanacağı açıklandı. Kararla birlikte sulama elektriğinde yüzde 50 indirim sağlanacak.