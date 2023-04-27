Trabzonspor'da ayrılık! KAP'a bildirildi
Trabzonspor Kulübü, Portekizli sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Trabzonspor, Bruno Peres ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 'Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.' denildi.
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