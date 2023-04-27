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Şanlıurfa'da öğrenci, silahla okulu bastı

Şanlıurfa’da okul idaresiyle ile tartışan öğrencinin pompalı tüfekle okulda rastgele ateş ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ekleme: 27.04.2023 - 15:59 Güncelleme: 27.04.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da öğrenci, silahla okulu bastıŞanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi'ndeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine sigara içerek girmek isteyen 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İsa D. ile kendisini uyaran okul müdür yardımcısı Suat A. arasında tartışma çıktı.

Eve gidip silahı aldı
Tartışmanın ardından İsa D., evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri döndü. İsa D., hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği okul müdürü Suat A., özel güvenlik görevlisi G.M. ve öğrenci H.A. yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, İsa D. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da öğrenci, silahla okulu bastı

'Hedef gözetmeksizin ateş etti'
Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'27.04.2023 günü Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak; okul öğrencilerinden İ.D. (16) isimli şahsın okula sigara ile girmek istediği, ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir. Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A.'nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliği'nce olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.'

Şanlıurfa'da öğrenci, silahla okulu bastı

Şanlıurfa'da öğrenci, silahla okulu bastı
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