Öğretmen servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Muğla Seydikemer’de öğretmenleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 10 öğretmen yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan servis minibüsü bu sabah saat 07.52'de Çukurincir mevkiinde kaza yaptı.Kayganlaşan yolda şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada servis aracı yan yattı.Kaza nedeniyle bir öğretmenin kolunda kırık oluşurken, 9 öğretmen hafif şekilde yaralandı. Yaralanan öğretmenler tedbir amaçlı Fethiye ve Kaş devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.