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Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi bir kez daha düştü. Daha önce minibüsle mitinge gittiği fotoğraflar servis edilen Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolara özel uçak kiraladığı ortaya çıkmıştı. Bir özel uçağı daha Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ifşa etti.

Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
Ekleme: 27.04.2023 - 16:15 Güncelleme: 27.04.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon bileşenleriyle beraber Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" demişti.

MÜTEVAZILIK BALONU PATLAMIŞTI

CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çürüterek, " 'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti: "Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!"

"MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI; KILIÇDAROĞLU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ise 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaştı. Bakan Varank, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı özel uçağın fotoğraf karesiyle birlikte şunları yazdı: "THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu."

Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
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Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi yine düştü! Bakan Varank paylaştı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağı
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