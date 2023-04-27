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Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

İstanbul’un en eski derelerinden biri olan Kadıköy Kurbağalıdere, 2021 yılında ıslah edilip törenle duyurulmasına rağmen çöp deresine dönüştü. Derenin rengi de maviden çamura dönüştü.

Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
Ekleme: 27.04.2023 - 14:45 Güncelleme: 27.04.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
İstanbul ve Kadıköy'ün en eski derelerinden biri olan Kurbağalıdere, ıslah çalışmalarına rağmen bir türlü hak ettiği konuma ulaşamadı. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ıslah edildiği duyurulan Kurbağalıdere için tören yapıldı.



Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

Ancak aradan geçen süre zarfında Kurbağalıdere için değişin bir şeyin olmadığı ortaya çıktı.

Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

Derenin rengi maviden kahverengiye görüntüsü ise çamura dönüştü. Çamur rengi derenin tamamını kaplarken çamur görünümü dışında derenin yüzeyinde yağ tabakasına benzer bir katman oluştu.

Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası

ÇÖPLER BİRİKTİ
Ayrıca derenin Şefikbey Sokak kısmında yoğun miktarda çöp biriktiği görüldü. Burada oluşturulan alan sebebiyle çöplerin derenin iç kısmına ve denize ulaşması engellendi. Bu alanda biriken çöplerin İBB ekipleri tarafından temizlendiği görülürken çöplerin 2021 yılında ıslah edilen bir derede bu noktaya kadar ulaşması bile akınlarda soru işareti oluşturdu.

SARI TABAKA OLUŞTU
Ayrıca Kurbağalıdere'nin Şefikbey Sokak ile Recep Peker Caddesi arasında bulunan kısmında ise çamur rengi görüntünün dışında derenini yüzeyinde sapsarı bir tabaka oluştuğu görüldü.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dereden çevreye yayılabilecek koku, şimdiden bölge sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

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Kadıköy’ün kanayan yarası Kurbağalıdere: İçinde çöp adacıkları suyu çamur deryası
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