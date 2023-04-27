İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı

'YİNE Mİ BAŞA DÖNDÜK'7'li koalisyonun milletvekili adayları belirlenme aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme toplantısı için çalışmalar devam ederken, toplantının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre art arda ertelenmesi sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından, 'Yine başa mı döndük?' yazarak bu duruma tepki göstermişti.Milletvekili listelerinin belirlenmesinde arka planda dönen kulisler neticesinde İYİ Parti'nin milletvekili listesi de partide huzursuzluğa neden olmuştu. Aytun Çıray bu huzursuzluğunu sosyal medyadan duyurmuş, '14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım' demişti.Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisini sert bir şekilde eleştirmeye devam ediyor. Sosyal medyada kendisine sorulan 'Aytun Bey masaya dönüldükten önce ve sonra arasında yaptırdığınız anketlerde nasıl bir değişim var?' sorusuna 'Çok düştük, toparlayamıyoruz' cevabını vermiştiAytun Çıray'ın açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Dervişoğlu; 'Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana… 14 Mayısı bekle!..' dediAytun Çıray ise, Dervişoğlu'nun açıklamalarının altına Meral Akşener'i etiketleyerek, Müsavat Dervişoğlu'nun çok sayıda bot kullandığının ekran görüntüsünü paylaştı.Bingöl'de şehit abisine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a da göndermede bulunan Aytun Çıray 'Diyelim ki bir Y... partisi milletvekili cinseyetçi bir küfür etti. 'Bacı.. .....m' dedi. Ne yaparsınız?' diye sordu. Sosyal medya kullanıcılarıyla yazışmalarını sürdüren Çıray, kendisine sorulan 'Kime hizmet ediyorsunuz?' sorusuna ise 'İdris Naim Şahin ve diğerlerine hizmet etmeyi onursuzluk kabul ederim.Ya siz? Aşağıdaki adaya mı hizmet edeyim?' ifadelerini kullanarak İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban'a ait olduğu iddia edilen hakaret içerikli paylaşımların görselini paylaştı. Çıray bir başka sosyal medya kullanıcısının yazdıklarına ise şunları yazdı: ' Ayıp. İdris Naim Şahin'i alan ben değilim. Üstelik; CHP gibi kurumsal, daima var olacak bir partiden… İktidar nimetlerine değil. Neolacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz.'Çıray'ın bu son açıklamaları İYİ Parti'de rahatsızlığa neden olurken, İYİ Partili kimi isimler ise tepkilerini dışa yansıtmaya başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Aytun Çıray'ın ismini anmadan Çıray'ı hedef alarak açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, 'DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun' ifadelerini kullandı.Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana… 14 Mayısı bekle!..7'li koalisyonun milletvekili adayları belirlenme aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme toplantısı için çalışmalar devam ederken, toplantının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre art arda ertelenmesi sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabından, 'Yine başa mı döndük?' yazarak bu duruma tepki göstermişti.Milletvekili listelerinin belirlenmesinde arka planda dönen kulisler neticesinde İYİ Parti'nin milletvekili listesi de partide huzursuzluğa neden olmuştu. Aytun Çıray bu huzursuzluğunu sosyal medyadan duyurmuş, '14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım' demişti.İYİ Partili kimi isimler tarafından topa tutulan Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ağır eleştirilerde bulunmuş, İzmir İl Yönetimi'nin imzasının yer aldığı belgeyi paylaşarak 'Asıl konumuz farklı ama. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsanız. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz' ifadelerini kullanmıştı.