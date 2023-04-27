İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunların ardı arkası kesilmedi. Otobüsler arızalandı, metrobüsler arızalandı, metrolar arızalandı, tramvaylar arızalandı... İstanbullu toplu ulaşım araçlarında yaşadığı sorunlardan dolayı sosyal medyadan tepkilerini dile getirip İmamoğlu'na tepki üstüne tepki göstermişti.Bugün ise İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kimi otobüs duraklarında, tramvaylarda yığılmalar oluştu. Üstüne bir de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektrik tellerinin kopması sonrası seferler aksadı.Sabah saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam-Akşemsettin durağında Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvay hattına enerji sağlayan elektrik telleri kopunca seferler aksadı ve vatandaşlar buna da tepki gösterdi. Üstüne bir de etkili olan yağmur eklenince vatandaşlar yollarda zorluk üstüne zorluk çekti.Sosyal medyada ise vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Tanıtım Medya Başkanı Bayram Ağdağ ise sosyal medya hesabından adeta isyan etti. Ağdağ, 'İstanbul'da tramvaylar, metrolar arızalı, İETT seferleri yetersiz, vatandaş dertli. İstanbul'dan sorumlu Belediye Başkanı ise şehir şehir geziyor' diyerek tepkisini ortaya koydu.Uğur Demirci isimli vatandaş ise İmamoğlu'nu eleştirerek 'İstanbul'da Kabataş tramvay bozuldu bi zahmet bi İstanbul'a da gelsin yav' yorumunda bulundu.Hasan Kazan isimli sosyal medya kullanıcısı ise İmamoğlu'na 'Senin olduğun yerde iş çok var İstanbullu titriyor iliklerine kadar tramvay ve duraklarda hangi işiniz doğru Sayın İmamoğlu' sorusunu yöneltti.İmamoğlu ise yaşanan sıkıntılara rağmen yine yollara düştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, 'Yola çıktık… Bugün Biga, Balıkesir ve İnegöl'deyiz' diyerek seçim için mitinglere katılmak üzere yola çıktığını açıkladı.Bir vatandaş ise durakta aksayan seferlerden dolayı bekleyen vatandaşların fotoğraf karesini paylaşarak, 'O sırada İstanbul halkı sabah işe gidemiyor' eleştirisinde bulundu.Büşra Uygur ise İmamoğlu'na bir göndermede bulunarak, 'Başkanım İstanbul'a da yolunuz düşer mi?' sorusunu sordu. Uğur Sevim ise İmamoğlu'na seslenerek, 'Önemli değil başkan dönmesen de olur. Varlığınla yokluğun hiç fark etmiyor!' ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun bu videosuna vatandaşların tepkilerini ve yağmurlu havada yollarda yaşadıkları zorlukları gösteren görüntüleri ekleyen Veritas Analytic'in videosu ise sosyal medyada oldukça paylaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Videoda Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin yanında vatandaşların tepkileri yer aldı. İstanbullu vatandaşlar, 'Bu insanları tramvay yolundan yürütenlere yazıklar olsun', 'Zeytinburnu metro istasyonundan buraya kadar yürüyerek geldik çünkü tramvaylar arıza yaptı', 'İmamoğlu geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi' şeklinde tepkilerini dile getirdi.