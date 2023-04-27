İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış! Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.Meteoroloji, beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde sarı kodlu uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji uyarılarının ardından gece yarısı itibarıyla İstanbul'da beklenen yağış başladı.Etkili olan yağışların ardından trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre 08.40'da yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmış durumda.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli Sağanak Yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım' ifadelerine yer vermişti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerine yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,HATAY °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyorESKİŞEHİR 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyorSİVAS 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.KASTAMONU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Corum ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyorSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyorTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu