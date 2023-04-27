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HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından tarafından terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alınmış, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı. Söz konusu fotoğrafların fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.

HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Ekleme: 27.04.2023 - 10:27 Güncelleme: 27.04.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

SKANDAL FOTOĞRAFLARA YENİLERİ EKLENDİ

Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez'e ait olduğu iddia edilen o skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer teröristler ile sarmaş dolaş görünüyor.

HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKTI

HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in kırsaldaki teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.

SIĞINAK VE MAĞARA ÇIKIŞLARINDA ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Fotoğraflarda, Dönmez'in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.

Dönmez'in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

HDP'nin adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
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