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Ege Denizi Datça açıklarında 5.0'lık deprem

Ege Denizi Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi Datça açıklarında 5.0'lık deprem
Ekleme: 26.04.2023 - 23:16 Güncelleme: 27.04.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Ege Denizi Datça açıklarında 5.0'lık deprem
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Yerin 54.16 kilometre altında gerçekleşen depremin Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 110.19 kilometre olarak belirlendi.
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Ege Denizi Datça açıklarında 5.0'lık deprem
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