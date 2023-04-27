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Dünya'yı karanlığa gömebilir! NASA yamyam patlamanın ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Son zamanlarda sık sık yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genellinde büyük elektrik kesintilerine neden olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor...

Ekleme: 27.04.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.04.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Dünya'yı karanlığa gömebilir! NASA yamyam patlamanın ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri son dönemlerde sıkça gündeme gelen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. NASA SOHO tarafından kaydedilen yamyam koronal kütle fırtınası ise gökbilimciler tarafından Dünya'da görülenen kötü güneş fırtınalarının sorumlusu olduğuna inanılıyor.

Dünya sadece birkaç saat içinde G1 sınıfı jeomanyetik bir fıtınaya tanık olacak. Bu küçük fırtınanın koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetikleneceği iddia ediliyor.

Dünya'yı karanlığa gömebilir! NASA yamyam patlamanın ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Olayın rahatlatan bir tarafı var ki o da fırtınanın şiddetli olması beklenmiyor.

NASA son zamanlarda Dünya'dan uzaklaşan bir yamyam fırtına tespit etti. Peki bu yamyam fırtınanın bu kadar korkunç olmasının sebebi ne?

SpaceWeather tarafından hazırlanan bir rapora göre, Yamyam koronal kütle fırlatmaları Dünya'nın manyetosferinde delikler açabilen gelişmiş manyetik alanlar ortaya çıkarır ve güçlü fırtınalara kapı açar.

Dünya'yı karanlığa gömebilir! NASA yamyam patlamanın ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Kayıtlı tarihteki en büyük jeomanyetik fırtınaların bazıları bu şekilde oluşur.

NASA bu yamyam fırlatmaların nasıl çalıştığını açıkladı. Aynı yerden birden fazla koronal kütle bulutu olduğunda bunlardan sonra çıkan bulut daha parlak ve hızlı olduğu sürece bunları emebilir.

Sönük koronal kütle fırlatmalarını emerek manyetik yükünü biriktirir ve daha da yoğunlaşır.

Bu şekilde oluşan yamyam koronal kütle patlaması Dünya'nın manyetik alanını kolayca kırar ve Güneş fırtınasına neden olur.

Bu tür fırtınalar Dünya'ya normalden daha fazla hasar verebilir. Küçük uydulara zarar verebilir, mobil ağları etkileyebilir hatta yer tabanlı elektronik ve elektrik şebekeleri için tehdit oluşturabilir.

Dünya'yı karanlığa gömebilir! NASA yamyam patlamanın ardındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı
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