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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
Ekleme: 27.04.2023 - 16:02 Güncelleme: 27.04.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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