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Beyaz Gazete
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CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış! Hakaret, tehdit, intihara teşebbüs...

Ankara'da yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP tarafından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla Kars'tan milletvekili adayı gösterildi. Kars'ta adaylığından partililerin rahatsız olduğu Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Alp'in doktor olan boşandığı eşinin tehditler nedeniyle de Alp'e karşı koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış! Hakaret, tehdit, intihara teşebbüs...
Ekleme: 27.04.2023 - 10:00 Güncelleme: 27.04.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış! Hakaret, tehdit, intihara teşebbüs...
Ankara'nın Çankaya İlçesinde yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla CHP'nin Kars Milletvekili adayı olarak gösterilmesi partililerin tepkisini çekti.

CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış! Hakaret, tehdit, intihara teşebbüs...

Alp'in sicili de kalabalık çıktı. Ankara Devrimci Sol Sempatizanı ve Dev-Sol Örgütünün Görüşleri Doğrultusunda Yayın Hayatını Sürdüren Tavır Dergisinde yapılacak olan slayt gösterisine katılacakları ve

gösteri sonucunda düzenlenecek toplantıda durum değerlendirmesi yaparak bir dizi eylem kararları alıncak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

CHP’nin adayına boşandığı eşi koruma kararı aldırmış! Hakaret, tehdit, intihara teşebbüs...

BOŞANDIĞI EŞİ KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

İnan Akgün Alp'in doktor olan eşi Ö.O.'dan 2008 yılında boşandığı, boşandıktan 6 yıl sonra ise Ö.O'nun koruma kararı talebinden bulunduğu ortaya çıktı.

Ö.O'nun başvurusu üzerine İnan Akgün Alp'e Koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.


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