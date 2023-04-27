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CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!

CHP'den, yapılan terör operasyonlarına tepki geldi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonlar düzenlen ve 128 şüpheli gözaltına alınmıştı. CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayı ve daha önce de terör yanlısı açıklamalarıyla tanınan Sezgin Tanrıkulu bu operasyonlara karşı çıkarak, "Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Ekleme: 27.04.2023 - 14:07 Güncelleme: 27.04.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör operasyonlarına karşı çıktı!
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonlar düzenlendi.

PKK/KCK'nın 'yeni alan' ve 'hamle' yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında 2017'den bu yana 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

OPERASYONLARA KARŞI: EMİNİM, HİÇBİR ŞEY YOK
Yaşananların ardından gerçekleştirilen operasyonlara CHP'den tepki geldi.

HDP ile yakınlığı nedeniyle parti tabanı tarafından da rahatsızlıkların dile getirildiği CHP'de Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, operasyonlara karşı çıktı.

Tanrıkulu operasyonla ilgili, 'Ben eminim, dosyada hiçbir şey yok.' dedi.

Hain terör örgütüne vurulan darbeyi 'seçimlere dönük siyasi malzeme' olarak da nitelendiren Tanrıkulu, 'Diyarbakır'ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez' şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ KEMAL BEY'DEN BEKLEMEYELİM'
Son olarak Diyarbakır merkezli operasyonların ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmamasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Tanrıkulu, 'Sabah saat 09.00'da herkesten önce ben Diyarbakır Barosu'ndaydım. Katıldığım televizyon yayınlarında operasyonları en yüksek düzeyde kınadım. Bu haksızlığı yapmasınlar. Buradaki bu olumsuzlukları bütün Türkiye'nin duymasını sağladım. Partide bu iş zaten bana ait. Her şeyi niye Kemal Beyden bekleyeceğiz? Yaptıklarımız, konuştuklarımız ortada' dedi.

İHA VE SİHA'LARA KARŞI ÇIKIYOR: PKK'NIN KİMYASAL SİLAH İDDİASINI DESTEKLİYOR
Öte yandan Sezgin Tanrıkulu'nun hain terör örgütü ve HDP'ye yönelik her fırsatta destek verdiği biliniyor.

PKK'nın kimyasal silah iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıkmıştı.

Yine Tanrıkulu, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmesi ve PKK'nın korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla biliniyor.
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