Bakan Karaismailoğlu yeni yolların temellerini attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yerli ve Milli elektrikli Tren'in TCDD'ye teslim edilmesinin ardından Kozluk Köprülü Kavşağı ile Karapürçek-Akyazı yeni karayolunun temel atma törenine katıldı. Sakarya'nın hızla kalkındığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Buraya gelmeden önce TÜRASAŞ tesislerimizde ülkemizin ürettiği ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerimizin TCDD'ye teslimini yaparak, hizmete aldık. Şimdi Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolumuzun çalışmalarını başlatıyoruz. Öğleden sonra da Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolumuzun açılışını yapacağız. Her zaman dile getiriyorum, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü başlangıç yaptık. Hamdolsun dev projeleri bir bir tamamlayarak hizmete alıyoruz, yenileri için de kollarımızı sıvıyoruz" dedi.Ankara-Sivas Hızlı Tren hattını vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Yarın da bizleri bir araya getiren Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açacağız. 3 Mayıs'ta Trabzon'da yeni Zigana Tüneli'mizi açacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da çok önemli ulaşım yatırımları hayata geçti ve niceleri de devam ediyor. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Onun için bu liste uzayıp gidecek. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ve milletimizi en iyi yere taşımak için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"" diye konuştu.Sakarya'nın ulaşım standartlarını yükseltmek için Karapürçek ve Akyazı ilçelerine ulaşım sağlayan Adapazarı-Hendek ayrımı-Karapürçek- Akyazı il yolunu 15 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 92 metre olan üç köprü de inşa edeceğiz. Bildiğiniz üzere yüksek kapasiteli jeotermal kaynağın bulunduğu Karapürçek ve Akyazı yerleşkelerimizin sağlık turizmi bakımından önemli bir potansiyeli var. Her iki ilçenin de Türkiye'nin termal destinasyonu olma hedefi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Başlattığımız yol çalışmasıyla Karapürçek ve Akyazı'nın ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve özellikle yaz aylarında turizm sebebiyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacağız" diye konuştu.Karaismailoğlu, "Yol standardının artırılmasıyla ulaşım süresini 20 dakikadan 10 dakikaya düşüreceğiz. Trafiğin güvenli akışını tesis edecek, can ve mal emniyetini artıracağız. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla Adapazarı-Karasu istikametinden gelen araçların D-100 Devlet Yolu'na ve TEM Otoyolu'na girmeden Karapürçek ilçesine ve Akyazı-Dokurcun-Mudurnu istikametine yüksek standartlı ve kesintisiz bağlanmasını sağlayacağız. Proje sayesinde zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 9,3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 93,3 milyon TL tasarruf sağlayacağız ve karbon emisyon salınımını yıllık bin 218 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmaları başlanacak bir diğer projenin de Kozluk Köprü Kavşağı olduğunu belirterek, "Kozluk mevkiinde toplam 6 kilometre uzunluğunda tesis edilecek köprülü kavşağımız ana gövdesinin 500 metresi üstgeçit köprüsü olmak üzere 1,5 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol, kavşak kolları ise 4,5 kilometre uzunluğunda tek yol olarak projelendirilmiştir. Kozluk Köprülü Kavşağımız Sakarya'nın D-100 Devlet Yolu'na kesintisiz ve güvenli katılımını sağlayacak, mevcut durumda hemzemin olarak hizmet veren kavşağın köprülü kavşak haline getirilmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk ortadan kalkacak. Ayrıca TEM Otoyolu üzerinde yapımı tamamlanan Bekirpaşa Köprülü Kavşağı'nı kullanarak Sakarya'ya gelecek araçların da hızlı ve kesintisiz geçişini sağlayacak. Her iki projemiz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.Karaismailoğlu, "Ülkemize, milletimize stratejik eserler kazandırdık. Ekonomimize, ticaretimize, istihdamımıza; milletimizin güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşımına katkı sağladık. Geleceğe umutla bakan, bugünden yarınları planlayan, kurgulayan bir Türkiye var artık. Ülkemizin altyapıda, ulaşımda, enerjide, savunma sanayindeki, diplomasideki hamleleri dünyaya yön veriyor. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Doğru adımlarla yola devam edeceğiz. Yatırımlarımızla insanımızın hayatına dokunurken, ülkemizin stratejik öneminin gereği olan güçlü yol altyapısıyla doğu-batı koridorları üzerinden Asya'dan Avrupa'ya, kuzey-güney koridorlarımızla da Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya ulaşıyor, ulaştırıyoruz" dedi.Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti, "Orta Koridor'un çok önemli bir ayağını teşkil ederek ülkemizin lojistik hareketlilikten alacağı payı artırmış bulunuyoruz. Tüm ulaşım hizmetlerini kat be kat artıran politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Bugün Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz"Bakan Karaismailoğlu, "Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik, yarınını da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da, en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. İnsanımızın ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız. İşte bu istikrarın ve yatırımların devamı için 14 Mayıs 'Yola devam' deme günüdür. Hem Cumhurbaşkanımızı hem de Meclisteki vekillerimizi seçeceğiz. Bağımsızlığımız için, kalkınmamız için, aydınlık geleceğimiz için yola Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmeye hazır mısınız? 14 Mayıs'ta bütün dünyaya büyük bir ses vermeye hazır mısınız? Aynı motivasyonumuzla kapı kapı koşturacağız" dedi.Bakan Karaismailoğlu, "Sonunda büyük güçlü Türkiye'nin en büyük adımlarını bütün dünyaya hissettireceğiz. Görüldüğü üzere Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Nasıl ki akarsular geçtikleri yere hayat katıyor, yapılan her yeni yol da akarsular gibi geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katıyor. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimiz hayata geçtiğinde Sakarya'nın gelişen ulaşım ağıyla turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak" diye konuştu.