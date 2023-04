AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Terör örgütlerinin tahakkümü altındalar

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ödemiş ve Tire'de vatandaşlar ile buluştu.İlk olarak Ödemiş'te Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştiren Başkan İnan, artık terör uzantılı tek partinin HDP olmadığını, CHP'nin de bu kervanda olduğunu söyledi.İnan, “Biz buradayız, aydınlıktayız. Şeffaf bir şekilde milletimizin önündeyiz; ama onlar iki senedir karanlıkta el ele tutuştu. Şu an terör örgütlerinin açıklamalarını görüyorsunuz değil mi? Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu'na destek açıklamamaları, FETÖ'den o 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirip yurt dışına kaçan hainlerin yurt dışından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyici açıklamayı görüyorsunuz değil mi? Bugün PKK'nın adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün FETÖ'nün adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Niye sesiniz çıkmıyor? Neden terör örgütüne sesiniz çıkmıyor. Hadi oradan diyemiyorsunuz. Bugün 15 günlük bir seçim kampanyasında terör örgütlerine hadi oradan diyemeyenler yarın bu ülkede önemli mevkilere geldiklerinde bunlarla nasıl mücadele edecek? İki tane oy alacağım diye terör örgütünden tırsıp onların tahakkümü altında kalanlara ders vermeli. 2 haftadır Kandil'den ve FETÖ'den sırasıyla Kılıçdaroğlu için yapılan açıklamalar bize gösterdi ki bugün artık Türkiye'de terör uzantısı bir parti yok; yani sadece HDP yok. Bugün artık Türkiye'de iki tane terör uzantısı partisi var. O da bilinçli HDP, ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisidir. Bunu hemşehrilerimize anlatacağız. O nedenle bugün hain terörist ele başı Duran Kalkan ‘AKP ve MHP faşizmini Kemal Kılıçdaroğlu'yla bitireceğiz' diyor. Türkiye'de seçimi Duran Kalkanlar değil, Ödemiş'te efeler kazanacak' dedi.14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirten İnan, 'Burası Ödemiş Kuvay-i Milliye ruhunun inkişaf ettiği yer. Burası ilk kurşunun atıldığı yer. O nedenle burada terör iş birlikçilerinin işi yok. Karanlık odaklarda terör örgütleriyle, PKK'yla, Kandil'le iş birliği yapanlara Ödemişli hemşehrilerim 14 Mayıs'ta çok güçlü bir hesap sorması lazım. Bu seçimi Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Sizlerin desteğiyle kazanacağız' dedi.Konuşması sonrasında SKM'de partililer ve vatandaşlar ile bir araya gelen İnan, ardından Ödemiş Ticaret Odasına ziyarette bulunarak iş adamlarıyla buluştu. İnan, son olarak ise Doğuş Fabrikası'nı ziyaret ederek yetkililerin talep ve önerilerini dinledi.Ödemiş'ten ayrıldıktan sonra Tire'de Esnaf Odalar Birliğine ziyaret gerçekleştiren İnan, meslek odası başkanlarıyla buluştu. Esnaf temsilciyle birebir görüşme yapma fırsatı bulan İnan, ardından bölgedeki esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakının 2,5 yıl önceden Cumhurbaşkanı adayını açıkladığını hatırlatan İnan, 2 senedir görevi nedeniyle 81 ili dolaştığını, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı bir sevgi duyduklarının anlattı.İnan, AK Parti'nin Türkiye'nin ayağındaki prangaları teker teker kırarak daha özgür bir ekonomiye sahip olması için projeler hayata geçirdiğini, geçirmeye de devam ettiğini sözlerine ekledi. İnan, Küçük Menderes Havzasında ilçelerin her konuda gelişmesi ve tanıtılması için çalışma yapacağını, her zaman vatandaşların emrinde olduğunu esnaflara anlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluşacağı mitinge de davet etti.Son olarak ise Gürsüt Firması Kosat Gürler fabrika ziyareti de gerçekleştiren İnan, süt üretim tesisini yetkililerle birlikte inceleyerek bilgiler aldı.