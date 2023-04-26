Yunanistan sınırında 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.