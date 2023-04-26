WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

Dünyada en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Androis ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği kullanıma sundu.Yeni özellik, bir WhatsApp hesabının 4 adet akıllı telefona aynı anda kullanılabilmesini sağlıyor. Kullanılacak hesaplar, her telefonda otomatik olarak senkronize edilecek ve böylece kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlanacak.Kullanıcılar, ''Bağlı cihazlar'' menüzünden ''Cihaz ekle'' seçeneğine dokunarak kolayca diğer telefonları ekleyebilecek.Meta CEO'su Makr Zuckerberg, cihazları bağlamak için QR koda alternatif yeni özelliğini de şu sözlerle duyurdu:'Artık cep telefonunuzda QR kodu okutmak yerine cihazları bağlamak için kullanabileceğiniz WhatsApp Web'e, cep numaranızı girerek tek kullanımlık kod alabilirsiniz. Bu özelliği gelecekte daha fazla bağlantılı cihaz için kullanıma sunacağız.'