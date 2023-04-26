Ümraniye’de korkunç kaza... İETT otobüsünün arkadan çarptığı kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında iddiaya göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan Salih Erol idaresindeki İETT otobüsü, cadde üzerinde park halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sırasında kamyona binmeye çalışan sürücü Rıdvan Arslan düşerek otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından otobüsün altından çıkarılan Rıdvan Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarptığı ve kamyon sürücüsü Rıdvan Arslan'ın savrulduğu görülüyor.