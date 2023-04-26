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Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, CHP logosu ve listelerinden seçime girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek" itirafında bulunan Babacan, "Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, "Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Babacan, muhafazakar seçmenlerin 'CHP fobisinin devam ettiğini' söyleyip, "CHP'nin dindar kesime yaptıkları olumsuz hafıza taşıyor" da dedi.

Ekleme: 26.04.2023 - 01:02 Güncelleme: 26.04.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı
Türkiye, bundan tam 19 gün sonra 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partiler, aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın diğer üyeleri DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçimlere CHP logosu ve listeleri altında gitme kararı aldı. İYİ Parti ise seçimlere kendi logosuyla ve listeleriyle katılacak.

Ali Babacan kendisiyle çelişti: Geçen yıl 'Kendi logomuzla seçimlere gireceğiz' demişti

Yedili Masa'nın küçük ortaklarının verdiği bu karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Nisan 2022 tarihinde yaptığı konuşmayı getirdi. Bir yıl geçmeden CHP listelerinden seçime girme kararı alan Babacan, o tarihte yaptığı açıklamada, 'Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.' demişti.

Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

Seçimlere CHP listelerinden girme kararı almışlardı: Ali Babacan'dan 'Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek' itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayında, CHP logosu ve listelerinden seçime girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Seçmenimizin büyük kısmı CHP'ye oy vermeyecek' itirafında bulunan Babacan, 'Ortak liste teklifi gelince seçmenimizin tamamının CHP'ye oy vermeyeceğini söyledik. Onlar da gayet doğaldır dediler.' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kasteden Babacan, 'Birinin olduğu yerde diğerini desteklememe gibi bir durum ortaya çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

'CHP'nin dindar kesime yaptıkları olumsuz hafıza taşıyor'

Babacan, 'Muhafazakar seçmen kitlesinin hala CHP fobisi devam ediyor mu?' sorusuna ise, 'Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor.' cevabını verdi.

Temel Karamollaoğlu Yedili Masa'daki kavgaları anlatıp Ali Babacan'a saydırmıştı: DEVA doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ittifak ortaklarını yerden yere vurdu. 'Beni konuşturmasınlar' diyerek sinirlenen Karamollaoğlu, 'Ortak listede anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. DEVA Partililer 'Bizim liderliğimizde olsun' dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti.' ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu canlı yayında açıkladı: CHP'nin yanında olduğu için halası bile oy vermeyecek

Katıldığı bir canlı yayın programında Anadolu'daki vatandaşların CHP'ye karşı sahip olduğu mesafeli tutumla ilgili kendisine yöneltilen soruya Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Yedili Masa müttefiklerinden Ahmet Davutoğlu da halasının bile kendisine oy vermeyeceğini belirterek yanıt vermişti.

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