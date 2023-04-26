Şanlıurfa'da freni boşalana kamyon 2 araca çarptı
Birecik'te freni boşalan hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde öğle saatlerinde ilkçe merkezinde Mustafa K. yönetimindeki 63 AFY 314 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı.
Kamyonet önünde ilerleyen Mehmet Ş.'nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonet ile Hışman Y. idaresindeki 41 AFY 665 plakalı tıra çarparak durdu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinde Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonet önünde ilerleyen Mehmet Ş.'nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonet ile Hışman Y. idaresindeki 41 AFY 665 plakalı tıra çarparak durdu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinde Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI