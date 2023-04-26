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Beyaz Gazete
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PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil'den ittifakın diğer ortağıyla ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Terörist Sabri Ok, PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu itiraf etti.

PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!
Ekleme: 26.04.2023 - 16:34 Güncelleme: 26.04.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!
Türkiye 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik bir yol ayrımında. Millet İttifakı cephesi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için destek arayışında.

Millet İttifakı'na ise en büyük destek yıllardır kan döken terör örgütü PKK'dan geldi.

KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe yaptığı açıklamalarla, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.

PKK elebaşları Murat Karayılan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Sabri Ok'tan sonra terörist başı Duran Kalkan'dan da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

BİRLİKTELİK MESAJI VERDİ
Bu çağrılara da kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Kandil'in açıklamalarından sonra safını belli eden HDP ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti.

ELEBAŞI TERÖR İTTİFAKINI İTİRAF ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini her an belirten Kandil'den bu kez ittifakın diğer ortağıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

'PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE'
PKK ve İYİ Parti aynı yerde diyen terör elebaşı şu ifadeleri kullandı:

PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir.

'AK PARTİ'Yİ YENMEK İÇİN MİLLET İTTİFAKI İLE EMEK VE DEMOKRASİ İTTİFAKI KURULDU'
AK Parti'yi yenmek hep beraber hareket edilmeli diyen Ok şöyle konuştu:

Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır.

HDP'DEN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Kandil ve HDP'ye neler vaat ettiği büyük bir gizemle saklanırken HDP'li isimlerden skandal açıklamalar geliyor.

HDP'li isimler yaptıkları mitinglerde sık sık İmralı'da tutuklu bulunan terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceğiz açıklamasında bulunuyor.
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