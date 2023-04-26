Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin fonlandığı gazeteci ve sosyal medya trolleri ile kendisine saldırmasına isyan ederek, "Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm" dedi.

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olarak değerlendirilen Muharrem İnce, CHP'nin kendisine basın ve sosyal medya üzerinden trol saldırısı düzenlediğini belirterek zehir zemberek açıklamalar yaptı.Muharrem ince kendilerinin tüm iyi niyetlerine rağmen özellikle CHP kanadından saldırıların sürdüğünü vurguladı.İnce, 'CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum.Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm.Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama' ifadelerini kullandı.14 Mayıs seçimleri öncesi 'oyları bölüyor' endişesiyle Muharrem İnce'ye topyekun savaş açan CHP kanadı, kendisine adaylıktan çekilmesi için de anti-demokratik teklifler sunmuştu.