Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...

Türkiye'de seçim heyecanı hakim...18 gün sonra snadığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor. Bu kapsamda Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİKayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti. Kayseri'deki vatandaşlar, Akşener mitingine ilgi göstermedi. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.İLGİ AZALIYORBir diğer yandan muhalefet ittifakına ilginin gün geçtikçe azaldığı Konya örneği ile destekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Konya'yı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu yoğun ilgi ile karşılaşmıştı. 23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin bir diğer ortağı Meral Akşener'in ise mitingi boş kalmıştı. Bir aydan az sürede gerçekleşen iki miting karşılaştırıldığında, muhalefete desteğin azalmsaı dikkatlerden kaçmadı.