  • USD: 19,40 - 19,44
  • EURO: 21,41 - 21,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...

Muhalefet ortakları Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Kayseri'de miting düzenledi. Miting alanı boş kalırken, vatandaşlar siyasi isimlere ilgi göstermedi.

Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
Ekleme: 26.04.2023 - 15:54 Güncelleme: 26.04.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
Türkiye'de seçim heyecanı hakim...

18 gün sonra snadığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.

Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor. Bu kapsamda Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.

KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİ

Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti. Kayseri'deki vatandaşlar, Akşener mitingine ilgi göstermedi. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İLGİ AZALIYOR

Bir diğer yandan muhalefet ittifakına ilginin gün geçtikçe azaldığı Konya örneği ile destekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Konya'yı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu yoğun ilgi ile karşılaşmıştı. 23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin bir diğer ortağı Meral Akşener'in ise mitingi boş kalmıştı. Bir aydan az sürede gerçekleşen iki miting karşılaştırıldığında, muhalefete desteğin azalmsaı dikkatlerden kaçmadı.

Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay
PKK ve İYİ Parti aynı yerde: Terör elebaşı Sabri Ok'tan ittifak itirafı!
Ümraniye’de korkunç kaza... İETT otobüsünün arkadan çarptığı kamyon sürücüsü ağır yaralandı
Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi...
Evlat nöbetindeki baba, HDP'liler tarafından darbedildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Vatandaşın beklediği hizmetler iptal edildi! İBB heykele ve madalyona 6 milyon 497 bin TL yatırdı
Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...
AK Parti Ankara gündüz sahada gece masada
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar ligi' 11'i! Listede PKK sevici FETÖ sevdalısı ne ararsan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Beraber başaracağız!
Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Kesinlikle yalan
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli
Altay Yunanistan basınında! Yunan uzmandan dikkat çeken yorum: Avrupa Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk kez piste çıktı
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Dünya'nın sonunu getirebilecek gök taşı! Giderek yaklaşıyor: NASA tarih verdi

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

Binlerce yıllık sır çözüldü: Bilim adamları deşifre etti işte dünyanın en derin ikinci yeri

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

WhatsApp'tan büyük yenilik! Çoklu telefon desteği geldi

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor