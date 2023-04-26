Kütahya'daki Alkollü eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da, alkollü eğlence mekanında Ali Üyüklü'nün (43) yaşamını yitirdiği, 4 kişi de yaralandığı iki grup arasında kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, geçen pazar gecesi Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Üyüklü hayatını kaybederken, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) ise yaralandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında F.M. (23), B.E. (29), N.K. (28), M.Y. (39), M.B.K. (26), E.A. (32) S.K., B.K. (66) ve Y.E. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tüfek, tabanca ve kuru sıkı silah ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Silahlı çatışma sonucu hayatını kaybeden Ali Üyüklü ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Isparta'da toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.