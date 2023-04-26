Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan PKK'dan 'seçim' tehdidi: Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkarırız

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere gün sayıyor. Cumhur İttifakı bundan tam 19 gün sonra gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulunmuştu.Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 'Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz' demişti.Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması daha geldi. Terör örgütünün yayın organına PKK/KCK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, Kılıçdaroğlu'na oy isterken 'iç savaş' tehdidinde bulundu.Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, HDP'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi.Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, 'Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor.' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, 'Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir.' ifadelerini kullandı.Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını söyledi. Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı 'faşist iktidar' diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, 'Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor.' diye konuştu.