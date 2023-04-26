İsveç'te kriz çıkaracak plan! 'Türk bayrağını yakacağız'

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO ittifakına üye olmak isteyen İsveç, Türkiye'nin vetosu ile karşılaşmış, Madrid'de yapılan zirve ile terörle mücadele konusunda Tüürkiye'nin taleplerini yerine getirme kararı almıştı. Bu kapsamda yni terör yasasının oylanması beklenirken skandal bir eylem için de düğmeye basıldı.İsveç basınında yer alan bir haberde, 'Erdoğan'ın istediği gibi, terör yasası önümüzdeki hafta oylanacak' denildi. İsveçli politikacıların sert bir dille eleştirildiği haberde, 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağını tüm dünyanın gözü önünde yakmaya hazırlandığı yazıldı.Johannes Malmgren ve Mikael Ahman imzalı haberde, İsveç'te demoktarik özgürlüklerin tehlikede olduğu iddia edildi.Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerin sıralandığı haberde, İsveç'in NATO üyelik süreci kapsamında Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermesi de eleştiri oklarının hedefi oldu.Terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin örgütlenme özgürlüğü olarak nitelendiren haberde, 3 Mayıs tarihinde İsveç meclisinde terör yasasnın oylanması gündeme getirildi.İsveç'in buna bayrak yakarak tepki göstermesi hatta bunun için polisten izin almasın temel bir hak olduğu yazıldı.