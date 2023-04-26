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İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; iddialara göre geçmişte bölücü terör örgütü PKK’nın “Kırsal Alan” yapılanmasına katılan, silahlı eğitim alan ve kaçak yollarla ülkemize gelerek 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde HDP'nin Kocaeli’den “13. Sıra Milletvekili Adayı” olarak gösterilen Ayten Dönmez gözaltına alındı. Dönmez'in kardeşi Selami Kitir'in de gri listede arandığı öğrenildi.

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay
Ekleme: 26.04.2023 - 16:34 Güncelleme: 26.04.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay
İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. İddialara göre; geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarak bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın "Kırsal Alan" yapılanmasına katılan silahlı eğitim alan, yine kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edilen Ayten Dönmez gözaltına alındı

Ayten Dönmez'in 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde HDP'nin Kocaeli'den 13. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildiği ifade edildi. Dönmez İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçlarından ötürü kaydı olan A.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

DÖNMEZ'İN KARDEŞİNİN GRİ LİSTEDE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Dönmez'in kardeşi Selami Kitir'in de PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve gri listede arandığı öğrenildi.

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda göz altına alınmıştı! HDP'nin milletvekili adayıyla ilgili flaş detay


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