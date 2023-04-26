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İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda; iddialara göre geçmişte bölücü terör örgütü PKK’nın “Kırsal Alan” yapılanmasına katılan, silahlı eğitim alan ve kaçak yollarla ülkemize gelerek 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde HDP'nin Kocaeli’den “13. Sıra Milletvekili Adayı” olarak gösterilen Ayten Dönmez gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Ekleme: 26.04.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.04.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. İddialara göre; geçtiğimiz yıllarda yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarak bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın 'Kırsal Alan' yapılanmasına katılan, silahlı eğitim alan, yine kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edilen ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde HDP'nin Kocaeli'den 13. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildiği ifade edilen Ayten Dönmez İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek' suçlarından ötürü kaydı olan A.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
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