İdil'de petrol yüklü tanker kazada alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu yangın çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait olduğu bildirilen ham petrol yüklü tanker İdil-Midyat Karayolu'da DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğü'ne ait kamyonele çarpıştı.Kazada kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Petrol yüklü tankerde de yangın çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan iki sürücü ve araçlardaki üç kişi 112 Acil sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.